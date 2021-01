Bologna-Milan, Calhanoglu dovrebbe aggregarsi alla squadra domani

Hakan Calhanoglu, risultato negativo stamani, dovrebbe aggregarsi al gruppo domani dopo le visite di idoneità richieste dal protocollo anti covid.

La mancata convocazione di Calhanoglu ha fatto preoccupare i tifosi dopo la notizia della sua negatività al tampone per il Covid. Tuttavia, dietro alla mossa di mister Pioli c’è una semplice formalità burocratica da sostenere, e il calciatore dovrebbe raggiungere domani i compagni in Emilia Romagna.

Leggi anche:

Il motivo della mancata convocazione di Calhanoglu

Ogni calciatore negativizzato dal Covid deve sostenere dei test di idoneità fisica prima di tornare a giocare. Questa mossa è obbligatoria prima di permettere a ogni atleta di disputare gare a livello agonistico.

Il Milan, essendo la gara a ridosso della notizia del tampone del turco, ha accelerato l’iter e sta facendo svolgere in questi minuti i test al calciatore.

Salvo intoppi il fantasista turco raggiungerà i compagni domani mattina a Bologna per la rifinitura, e non è escluso che possa giocare, dato che ha mantenuto un alto carico atletico in questi giorni.