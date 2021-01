Douglas Costa al Milan, tifosi divisi: le reazioni sui social

Douglas Costa, altra suggestione di mercato per il Milan. Un profilo prestigioso che divide i tifosi rossoneri sui social

Ci risiamo. Dopo l’affare Mandzukic e i pro e i contro sull’arrivo del croato poi acquistato dal Milan ora è il turno di Douglas Costa. L’esterno brasiliano, tornato al Bayern Monaco in prestito dalla Juventus, è stato accostato ai rossoneri da Tuttosport che ha dedicato all’indiscrezione di mercato una parte della prima pagina dell’edizione odierna. Un affare possibile negli ultimi giorni di mercato ma, al contempo, molto complicato per l’elevato ingaggio percepito dal brasiliano e per le difficoltà inevitabile nel far coincidere le esigenze dei tre club coinvolti nell’eventuale trattativa.

Twitter, come spesso accade in questi casi, è il miglior riferimento per misurare l’umore dei tifosi milanisti e non solo sul possibile colpo di mercato. Tante le variabili in gioco, dalle caratteristiche tecniche del brasiliano, al suo possibile ruolo al Milan senza dimenticare la propensione per gli infortuni.

Douglas Costa, i tweet dei tifosi

Dicevamo degli infortuni subiti da Douglas Costa. In un’annata tormentata per il Milan che ha dovuto fronteggiare numerose indisponibilità, l’eventuale acquisto di un calciatore tormentato dai guai fisici non poteva suscitare l’ironia di qualche utente.

L’attacco del Milan con Douglas Costa: Saele Calha Rebic

Ibra — Eslatan (@lisnico6) January 29, 2021

Douglas costa sarebbe ottimo per mantenere sempre piena l’infermeria — l’Inter ha vinto un trofeo oggi? (@GiovaB95) January 29, 2021

Douglas Costa under Ac Milan pic.twitter.com/ffMZOr9IHJ — 🌟Mᥲᥒᥙᥱᥣ🌟 (@ManuelR97_) January 29, 2021

La Juventus negli ultimi anni ci ha venduto campioni del calibro di Caldara, Bonucci, Higuain…

Tutti giocatori bolliti e stracotti. Douglas Costa fosso da scampare. — Christian Savoldi (@krikkiobrs) January 29, 2021

Con il trend infortunati che abbiamo noi se prendiamo Douglas Costa l’esordio lo fa st’estate alla ICC cup in amichevole col Chelsea — Davide_ACM (@milanvoice_ACM) January 29, 2021

Douglas Costa in forma è più forte di tutti i nostri esterni.

L’unico problema è che non lo è mai. — Wild Frank🔴⚫ (@WildFraaank) January 29, 2021

Non mancano, comunque, gli utenti che ritengono Douglas Costa un acquisto funzionale specie se raffrontato con gli attuali titolari del Milan

io sono dell’idea che un douglas costa rotto è più incisivo di castillejo sano.. se ci fosse l’occasione lo prenderei subito #DouglasCosta — Lorenzo Melis (@_LorenzoMelis_) January 29, 2021

Douglas Costa è un giocatore sublime.

È quell’esterno che cerchiamo da anni, veloce che salta l’uomo. Utile anche come super sub quando sei in vantaggio e gli avversari ti lasciano gli spazi Il problema è che è sempre rotto, sarebbe la ciliegina su un ottimo mercato — Little Donkey (@stevecounz) January 29, 2021

Ma veramente pensavate che il Milan prendeva Mandzukic (fermo da 1 anno) da Branchini senza che ci portasse un big dei suoi?

Si vede che il calcio lo vedete solo in tv

Douglas Costa e’ un grande SI

Fenomenale

Il giocatore che ci manca a destra

Salemekers? Ottima riserva #acmilan — Franav (@Frances32959929) January 29, 2021

Ma quale mezza squadra. Abbiamo visto con Ibra, che era considerato mezzo bollito, come siamo migliorati. Elementi esperti servono. Douglas Costa rispetto a Castillejo è un upgrade — Angelredblack (@Angelredblack1) January 29, 2021

Fatto sta che tra un tweet ironico e l’altro, Douglas Costa è in trend topic da stamane. Finora non sono arrivate smentite ufficiali. C’è tempo fino al 1 febbraio. Non resta quindi che attendere il “verdetto”.