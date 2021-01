Sky – Bologna-Milan, Calhanoglu potrebbe partire dalla panchina

Hakan Calhanoglu è ufficialmente guarito dal Covid-19. Domani si giocherà Bologna-Milan e il giocatore potrebbe partire dalla panchina

La notizia della guarigione dal coronavirus di Hakan Calhanoglu ha reso felici tutti, tra tifosi e società. Il giocatore è adesso reduce da ben 12 giorni di malattia ed è importante ricordare che ha sviluppato alcuni sintomi del virus nei primi giorni.

Domani si giocherà Bologna-Milan, e il desiderio più grande dei rossoneri è quello di vedere Hakan subito in campo. Non una questione semplicissima, dato che il turco non si allena sul campo e con i compagni da circa due settimane.

Ma come riportato da Baiocchini, giornalista Sky inviato a Milanello, Calhanoglu si sottoporrà a breve alle consuete visite mediche di reinserimento all’attività agonistica. Per lui un pò di febbre e raffreddore nei primi giorni della malattia. Dovrà quindi effettuare un elettrocardiogramma ed altre visite specifiche.

Se l’esito di queste sarà positivo, il trequartista potrebbe raggiungere la squadra a Bologna. Pioli potrebbe decidere di non rischiare dal punto di vista del gioco, dato il periodo di inattività del giocatore, e farlo partire dalla panchina.