Calciomercato Milan, dalla Spagna: Barcellona su Calhanoglu!

Il Barcellona, malgrado i numerosi debiti, prova a sondare il mercato dei parametri zero per rinforzarsi e punta a un rossonero.

Il Barcellona in queste ore è balzato alle cronache per il debito da oltre un miliardo di euro che versa nelle proprie casse. Le elezioni al nuovo presidente catalano sono roventi, e il candidato Victor Font ha promesso grandi nomi, tutti però provenienti dal mercato degli svincolati.

Font vuole Calhanoglu

Victor Font ha proposto, tra tanti nomi, Hakan Calhanoglu per il nuovo corso del Barcellona.

Il candidato alla presidenza ha promesso di bussare alla porta del turco in caso di elezione, anche se il calciatore è in trattativa avanzata per il rinnovo rossonero e al momento sembra difficile vederlo lontano da Milano.

Il candidato ha fatto diversi nomi, tra cui Eric, Kun, Alaba, Bernat, Wijnaldum, Calhanoglu, Depay, Rui Silva – tutti nomi molto complicati.