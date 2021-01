Calciomercato Milan, arriva Vina | Ma non subito!

Il colpo Matias Vina per il Milan è concreto e possibile. Ma non nell’immediato, visto il poco tempo a disposizione.

Il mercato del Milan potrebbe ancora riservare dei colpi di scena entro lunedì, quando chiuderà i battenti la sessione invernale.

Ma secondo le ultime indicazioni di Sky Sport le operazioni in entrata del Milan sarebbero ormai terminate.

Non arriverà il tanto decantato quarto colpo di mercato, ovvero il terzino sinistro che potrebbe risultare utile a Stefano Pioli in vista del girone di ritorno.

Leggi anche:

Milan, rimandato all’estate il colpo Vina

Il Milan aveva messo gli occhi su un terzino in particolare per il ruolo vice-Theo Hernandez.

Si tratta dell’uruguayano Matias Vina, difensore classe ’97 che gioca nel Palmeiras. Nelle scorse ore si era vociferato di un possibile assalto dei rossoneri per lui.

Un affare che in realtà non è tramontato, anzi. Il Milan lo considera un possibile innesto, ma ormai in vista della sessione di mercato estiva.

Non ci sarebbero i tempi tecnici né la volontà specifica per provare l’assalto al 23enne sudamericano, visto che il Palmeiras ad oggi non si accontenterebbe di un’operazione di prestito.

Tutto rimandato a giugno, quando il nome di Vina tornerà in lizza come rinforzo per la difesa del Milan. A meno di colpi di scena dunque Pioli dovrà ‘accontentarsi’ degli arrivi di Tomori, Meité e Mandzukic.