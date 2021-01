Calciomercato Milan, Thauvin più vicino | Si tratta sull’ingaggio

Sempre viva per giugno la pista che porta a Florian Thauvin, esterno d’attacco classe 1993 in forza all’Olympique Marsiglia.

Il Milan in queste ore sta lavorando per completare la rosa, in vista della seconda parte di stagione che inizia ufficialmente domani, col girone di ritorno.

Ma i dirigenti non tralasciano anche le questioni relative al futuro, dunque al mercato estivo 2021.

Una di queste riguarda il possibile arrivo a costo zero di Florian Thuavin, attaccante esterno che da tempo è finito sul taccuino del d.t. rossonero Paolo Maldini.

Leggi anche:

Thauvin a costo zero: la prima offerta del Milan

Oggi l’edizione di Tuttosport ha aggiornato la situazione relativa all’ingaggio a costo zero di Thauvin. L’attaccante è sempre più vicino a dire addio al Marsiglia.

Appare a dir poco improbabile che il classe ’93 possa tornare sui propri passi e trattare il rinnovo con l’OM, vista la decisione di provare una nuova esperienza altrove.

Milan in pole per il francese, anche se c’è ancora da trovare un accordo definitivo per l’ingaggio di Thauvin. Intanto la prima proposta rossonera è già partita.

Il club ha messo sul piatto un contratto quadriennale, fino al giugno 2025, da 3 milioni netti a stagione. Proposta non da poco, ma che potrebbe ancora non bastare.

Thauvin chiede almeno 4 milioni netti per dire subito sì al Milan. La trattativa prosegue con l’entourage del calciatore nativo di Orléans, ma arrivano comunque sensazioni positive.

L’eventuale colpo di gennaio Douglas Costa non escluderebbe inoltre l’acquisto di Thauvin per la prossima stagione, visto che il brasiliano al massimo resterebbe 6 mesi in maglia Milan, con la formula del prestito.