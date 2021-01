Oggi esce “Beginning” | Primo album musicale di Leao

Oggi la tanto attesa uscita della primissima produzione completa di Rafael Leao, che di passione fa anche il rapper.

Grande soddisfazione personale per Rafael Leao. Oggi esce ufficialmente il primo album musicale dell’attaccante del Milan.

Per chi non lo sapesse il classe ’99 rossonero è anche un rapper per passione, musicista tutt’altro che improvvisato che sogna una carriera in tal senso dopo il calcio.

Nei negozi di dischi e sulle piattaforme digitali arriva quest’oggi Beginnig, prima produzione completa di Leao che in passato si era già esibito in pezzi singoli.

Leggi anche > Bologna-Milan, le scelte di mister Pioli

Un disco che spazia tra diversi generi musicali, i più amati da Leao, ovvero rap, trap e drill, prodotto in lingua inglese e portoghese.

Sette tracce di cui Leao va fiero, con le quali non solo intende mostrare il suo talento artistico, ma anche raccontare sé stesso ed il suo giovane vissuto al di fuori dalle cronache sportive.

Il portoghese ha iniziato a rappare fin da giovanissimo, con in testa un futuro da musicista professionista. Magari al fianco di Alexis Saeleamaekers, altro calciatore del Milan appassionato di musica.

Chi è curioso di ascoltare l’album di Rafa Leao può collegarsi alla piattaforma Deezer.