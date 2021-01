Calciomercato Milan, colpo Douglas Costa: arrivano conferme!

Anche Spagna sostengono che il Milan ha chiesto informazioni alla Juventus Douglas Costa. L’esterno potrebbe lasciare subito il Bayern Monaco

Il Milan starebbe pensando a Douglas Costa. La notizia – trapelata qualche giorno fai sui media italiani – trova conferme anche in Spagna. Secondo quanto riporta ‘TodoFichajes‘, i rossoneri avrebbero contatto la Juventus per chiedere in prestito, fino al termine della stagione, l’esterno brasiliano classe 1990.

Il giocatore, che non è certo una prima scelta per il Bayern Monaco, sta faticando non poco a trovare spazio. Il problema più grande da superare, per il Milan, sarebbe certamente l’alto ingaggio percepito.

Esterno destro cercasi

Non è un segreto, però, che i rossoneri guardino con attenzione al calciomercato – soprattutto in vista della prossima stagione – per rafforzare il ruolo di esterno destro della trequarti. Castillejo non convince e Saelemaekers non può bastare.

Per il ruolo occupato, attualmente dal belga, attenzione soprattutto a Thauvin, che a giorni sarà libero di firmare con qualsiasi squadra.