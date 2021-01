Tomiyasu convince | Prova superata contro il Milan

Una prova più che positiva per Takehiro Tomiyasu. Il giapponese, finito nel mirino del Milan, ha giocato un’ottima partita contro i rossoneri

Ancora una prova più che convincente per Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese ha giocato un’ottima partita contro il Milan, nel ruolo di terzino destro. Ma non sembra fare davvero differenze: il rendimento del calciatore classe 1998 è sempre alto qualsiasi sia il suo ruolo in campo.

In stagione Tomiyasu non ha saltato nemmeno un minuto in campionato e ha giocato davvero in tutti i ruoli della difesa. Terzino destro, come detto, sinistro ma soprattutto centrale. La sua prima parte di campionato è inoltre arricchita anche da due gol, oltre che da quattro ammonizione.

Profilo sul taccuino

Takehiro Tomiyasu è certamente un profilo che il Milan sta seguendo con attenzione. Nella sessione di mercato estiva, i rossoneri ci hanno provato concretamente ma il Bologna ha fatto muro, chiedendo più di 25 milioni di euro. Un prezzo di certo non basso che sta dimostrando però di valere.