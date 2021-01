Albertini esalta il Milan: “Strabiliante, è primo con merito”

Demetrio Albertini, ex regista rossonero, intervenuto ai microfoni di “Campioni del mondo” su RAI Radio 2 parla della situazione del Milan.

Albertini sa come si vince al Milan, soprattutto sa come si vince anche da sfavoriti come quando guidò il centrocampo rossonero allo scudetto del 1999 o nella finale di Champions League del 1994. L’ex presidente AIC ha concesso una lunga intervista al talk show “Campioni del Mondo” su Rai Radio 2, parlando del Milan e del suo potenziale.

Le parole di Albertini

Ecco un estratto del’intervista radiofonica di Demetrio Albertini:

“Sognare è gratis, finora sono stati strabilianti. A inizio stagione nessuno si immaginava un Milan campione di inverno, ma sono primi meritatamente. Qualche squadra di testa ha perso qualche colpo, ma ciò non toglie nulla al Milan. Tuttavia non vincere quest’anno non sarebbe un problema, l’anno prossimo saranno più forti”.