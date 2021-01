Calciomercato Milan, accordo raggiunto | L’ex obiettivo va al PSG

Il PSG ha raggiunto l’accordo col Barcellona per Emerson Royal, terzino destro in prestito al Betis Siviglia.

Il Milan è stato a lungo accostato a Emerson Royal, terzino destro in forza al Betis Siviglia ma di proprietà del Barcellona. I rossoneri seguivano il giovane terzino brasiliano in estate, quando la società di via Aldo Rossi era alla ricerca di un laterale destro, virando in seguito su Diogo Dalot.

Leggi anche:

L’accordo tra PSG e Barcellona per Emerson

Emerson Royal è un terzino brasiliano classe 1999 di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia. Le ottime prove del carioca, unite alle difficoltà economiche dei catalani hanno portato il club a iniziare la campagna vednite.

Il Paris Saint Germain, stando ai rumors iberici, è pronto a staccare un assegno da 25 milioni di euro per il laterale destro in favore del club blaugrana.

Una cifra fuori portata per il Milan, che nel mentre si gode un Davide Calabria in grande spolvero.