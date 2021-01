Ibra sbaglia, il Milan no: primo posto blindato

La vittoria di Bologna ha ritrovato un Milan vincente, nonostante gli errori inaspettati di Ibrahimovic in attacco.

La corsa del Milan è ripartita. Nei piani di mister Stefano Pioli ieri a Bologna c’era soltanto la vittoria, risultato conquistato dai suoi anche se con una certa fatica.

Il successo per 2-1 allontana le scorie della doppia sconfitta contro Atalanta ed Inter e certifica la forza dei rossoneri quando giocano lontano da San Siro: 9 vittorie su 10 trasferte è un ruolino di marcia da big.

Inoltre il Milan ha vinto e convinto pur con uno Zlatan Ibrahimovic ancora non al top. Gioca, si batte e inventa, ma sbaglia ancora un calcio di rigore e si divora un paio di occasioni sotto porta.

Nonostante un Ibra sorprendentemente impreciso, il Milan fa suo l’incontro grazie alla solita pressione offensiva, brillante ed efficace.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la banda Pioli non parte benissimo e finisce in sofferenza. Ma nel mezzo domina e si conquista con merito i due rigori decisivi.

Altre buone notizie arrivano da Ante Rebic, che ritrova un gol fondamentale, e da Rafael Leao che sorprende positivamente nel ruolo di trequartista puro alle spalle di Ibra.

Menzione d’onore ovviamente a Gianluigi Donnarumma. Il Milan ha ballato contro un Bologna che a tratti è sembrato poter riaprire l’incontro, ma c’è sempre stato un super Gigio a mettere una pezza.

Almeno tre parate determinanti del portierone rossonero, vero top-player in grado di regalare una decina di punti in più a stagione.

Bello ma non bellissimo dunque il Milan di ieri al Dall’Ara. Ma ciò che conta è aver ritrovato i 3 punti e blindato il primo posto dall’assalto dei rivali interisti.