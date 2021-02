Calciomercato Milan – Retroscena Hauge: rifiutata un’offerta di prestito

La scorsa settimana, al Milan è stato chiesto il cartellino di Hauge. Risposta negativa della dirigenza rossonera che vuole coltivare il giovane talento

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan avrebbe ricevuto diverse offerte per Jens Petter Hauge. L’esterno d’attacco sinistro fa gola a tante squadre d’Europa, ma Maldini e Massara hanno le idee chiare: il norvegese va coccolato e fatto crescere al Milan.

Leggi anche:

In Hauge è stato visto un talento grezzo su cui lavorare al meglio, in modo da farlo poi sbocciare definitivamente. Ma le sue qualità sono già sotto gli occhi di tutta Europa e in particolare di una squadra tedesca che scorsa settimana avrebbe presentato un’offerta di prestito al Milan per Jens Petter, ovviamente rifiutata.

Si tratta del Bayer Leverkusen. A lanciare la notizia è stato Nicolò Schira sul suo canale Twitter. Ecco quanto scritto dal giornalista sportivo: