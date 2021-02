Classifica squadre per media tiri/gol: Milan quarto

È stata stilata la classifica delle squadre di Serie A in base alla media dei tiri in porta necessari a segnare un gol. Milan in quarta posizione

Tra le varie statistiche che ogni giorno vengono raccolte in merito al campionato di Serie A, ce n’è una molto interessante. Il CIES Football ha stilato la classifica delle squadre della massima competizione italiana, in base al numero dei tiri in porta necessari a segnare un gol.

Non è una sorpresa scoprire che l’Inter di Conte si sia piazzata al primo posto, dato che presenta attualmente il miglior attacco della Serie A. Sotto i nerazzurri, ad occupare la seconda e terza posizione vi sono Roma e Sampdoria. Al Milan spetta il quarto posto, con una media di 6,7 tiri in porta, prima di mettere a segno una rete.

Questa la classifica completa, pubblicata da MilanData su Twitter: