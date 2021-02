Lunedì 1 febbraio si conclude il calciomercato invernale. Tutte le indiscrezioni sull’ultima giornata di trattative

13:12: Bologna scatenato in queste ore: Mihajlovic rivuole Niang con sé. Sabatini ci sta provando!

13:03: Daniele Rugani potrebbe presto tornare in Italia, il Bologna sta provando a chiudere. Il giocatore è attualmente in prestito dalla Juve al Rennes.

11.10: La Juventus prova a prendere Scamacca. Stando a Tuttosport, contatti serrati tra i bianconeri, il Genoa e il Sassuolo nella notte. Sull’attaccante c’è anche il Parma che vorrebbe acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto, quest’ultimo condizionato al raggiungimento della salvezza

Calciomercato, l’ultima giornata di trattative

E’ appena cominciata l’ultima giornata del calciomercato invernale. Tante le trattative ancora in ballo con possibili colpi last minute anche da parte di qualche big del campionato, pronte a cogliere eventuali occasioni favorevoli.

Dovrebbe essere una giornata tranquilla per il Milan, grande protagonista a gennaio con gli arrivi di Mandzukic, Tomori, Meite e le cessioni di Conti e Musacchio. Si è scritto e parlato a lungo del possibile acquisto di un vice Hernandez ma, al momento, non sembrano esserci trattative in ballo. Nessuna conferma, invece, su Douglas Costa accostato ai rossoneri per un eventuale prestito.

Non dovrebbero esserci sorprese anche sul fronte Inter con lo scambio Dzeko-Sanchez con la Roma congelato per problemi relativi all’ingaggio percepito dai due attaccanti. Attenzione invece alla Juventus che potrebbe prendere un attaccante come alternativa a Morata. Sono risalite, a riguardo, le quotazioni di Scamacca.

Gli altri affari

Tra le altre trattative che dovrebbero chiudersi nell’ultima giornata di mercato, spicca il possibile approdo di Mandragora al Torino in un affare a tre che coinvolge l’Udinese e la Juventus, proprietaria del cartellino del centrocampista. Torino che potrebbe prendere anche un altro ex juventino, ovvero Rugani dal Rennes.

L’Atalanta va verso l’ufficializzazione di Kovalenko dallo Shakthar Donetsk, un affare a parametro zero che gli orobici avevano già impostato per la prossima stagione. La Fiorentina potrebbe cedere Pulgar al Valencia che, ieri, ha ufficializzato l’acquisto, in prestito, di Cutrone dal Wolverhampton.