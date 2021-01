Milan, colpo Douglas Costa: la verità sul brasiliano

Non ci sarebbe alcuna trattativa in corso per portare Douglas Costa al Milan. Smentite le ultime voci che volevano il brasiliano in rossonero

Negli ultimi giorni sono circolate con insistenza le voci che vorrebbero il Milan sulle tracce di Douglas Costa. Il brasiliano di proprietà della Juventus sta faticando a trovare spazio con la maglia del Bayern Monaco.

Si è così ipotizzato un addio anticipato al club bavarese, con i rossoneri pronti a prelevarlo, sempre con la formula del prestito, fino al termine della stagione.

E’ evidente che il Milan abbia voglia di migliorarsi nel ruolo di esterno di destra, dove Castillejo non convince e il solo Saelemaekers non può bastare. Il profilo in prima linea per rafforzare la corsia sembra però essere un altro. Il Milan ha confermato l’interesse per Thauvin e i giorni successivi alla chiusura del mercato potrebbero essere quelli buoni per portare a termine l’affare in vista della prossima stagione.

Nulla di vero

Secondo Sky Sport, non ci sarebbe, ad oggi, alcuna trattativa per portare Douglas Costa al Milan. Non è un discorso su cui le parti starebbero lavorando al momento.