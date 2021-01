Calciomercato Milan, 50 milioni per Demiral: l’offerta dall’Inghilterra

Il Milan è tra le squadre che ha mostrato interesse per Demiral. Sul giocatore della Juve c’è anche il Liverpool, che avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro

Tra i nomi accostati al Milan nelle ultime sessioni di calciomercato c’è anche quello di Merih Demiral. A Torino lo spazio per il turco si è ridotto ulteriormente con il ritorno di Giorgio Chiellini. Il difensore italiano è un pilastro della difesa bianconera e Pirlo non ci rinuncia, al pari di Leonardo Bonucci. Tra i titolari non si può non considerare anche de Ligt.

Obiettivo complicato

Risulta evidente che l’ex Sassuolo è al momento solo la quarta scelta. Al club rossonero Demiral piace non poco ma portarlo a Milano non è certo una missione facile. In Spagna, TodoFichajes riporta che la Juventus avrebbe addirittura rifiutato un’offerta di ben 50 milioni di euro da parte del Liverpool. Cifra che il Milan, ovviamente, non pensa minimamente di sborsare per un centrale.