Niente Milan | Il ‘nuovo’ Modric verso la Francia

Lovro Majer, accostato in passato al Milan, è pronto a trasferirsi in Francia. Il Marsiglia ha presentato un’offerta importante per strappare il calciatore alla Dinamo Zagabria

Non ci sarà il Milan nel futuro di Lovro Majer. Il centrocampista classe 1998, paragonato in patria a Luka Modric, è pronto a trasferirsi in Francia.

Il calciatore della Dinamo Zagabria, protagonista in stagione con 6 gol e 8 assist, sarebbe ad un passo dal Marsiglia. L’OM ha deciso di puntare forte su Majer dopo aver ceduto all’Aston Villa Morgan Sanson.

Offerta importante del Marsiglia

Secondo ‘Sportske Vijesti’, il centrocampista, che in patria si sta disimpegnando soprattutto da trequartista, avrebbe dato il via libera al trasferimento in Francia.

Sul tavolo della Dinamo Zagabria 12 milioni di euro più 4 di bonus, un’offerta importante che potrebbe davvero convincere i croati. Lovro Majer è stato accostato con insistenza al Milan nei mesi scorsi ma ormai la Ligue 1 appare davvero ad un passo.