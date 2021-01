Guardiola al Milan | Clamoroso dalla Spagna: contatti per il futuro!

Il Milan starebbe pensando a Pep Guardiola per il futuro. La notizia riportata da DiarioGol in Spagna: non prima del 2023

Bomba dalla Spagna. Il Milan – secondo ‘DiarioGol‘ – avrebbe avviato dei contatti, informali, con Pep Guardiola. L’obiettivo dei rossoneri sarebbe quello di portare in futuro lo spagnolo sulla panchina del Diavolo. Un obiettivo non a breve termine visto che il contratto dell’ex Barcellona con il Manchester City scade nel 2023.

Nessuna fretta

Non ci sarebbe fretta dunque e in questi mesi Guardiola, avrà modo di capire se il progetto Milan sarà davvero valido. All’ex centrocampista – si legge – piace l’idea di allenare un grande club come i rossoneri ma non c’è fretta.

Stefano Pioli, dunque, può star tranquillo. L’attuale tecnico del Milan avrà tempo per vincere e spazzare via ogni voce legata alla panchina rossonera.