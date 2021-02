Infortunati Milan, gli aggiornamenti | Pioli recupera un tassello

Buone notizie per Stefano Pioli che a breve dovrebbe avere quasi tutta la rosa rossonera a propria disposizione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan.

Stefano Pioli potrà presto sorridere, visto che saranno davvero pochi i calciatori della sua rosa ancora non disponibili per le prossime partite ufficiali.

Dopo aver ritrovato Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu, entrambi ormai in gruppo da giorni, presto Pioli avrà nuovamente con sé un altro tassello importante.

Leggi anche > Milan, tempo scaduto: priorità ai rinnovi

Pare infatti che a giorni lo spagnolo Brahim Diaz sarà nuovamente aggregato al resto del gruppo.

Il talento classe ’99 ha superato i guai muscolari e dovrebbe così puntare ad essere convocato già per il match di domenica contro il Crotone.

Abbondanza nel reparto offensivo dunque per Pioli, che dovrà invece ancora attendere per riavere alcuni difensori a disposizione.

Simon Kjaer infatti svolgerà la risonanza approfondita in settimana, per valutare i tempi di recupero dopo lo stop subito durante il derby della scorsa settimana.

Ci vorrà per il danese qualche giorno in più, così come per Matteo Gabbia. Il giovane stopper sta lentamente recuperando dall’infortunio al ginocchio e dovrebbe tornare fra i convocati entro fine febbraio.