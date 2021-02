Calciomercato Milan, colpo Depay: spunta un’altra big

Memphis Depay si svincolerà a giugno dall’OL. Il suo cartellino fa gola a tante, forse troppe big d’Europa. Sarà scontro nel mercato estivo per lui

Memphis Depay, attaccante del Lione, ha un contratto in scadenza a giugno con la società francese. Già a gennaio si prospettava il suo addio al club per approdare al Barcellona, squadra allenata da Koeman. Proprio il tecnico blaugrana conosce bene Depay, dato che lo ha allenato nella nazionale olandese, ed è stato lui a proporlo come principale rinforzo del Barca.

Ma Depay ha scelto di restare a Lione e concludere la stagione con la squadra allenata da Rudi Garcia. Il 30 giugno, però, l’attaccante olandese si svincolerà dall’Olympique Lione e c’è già la fila per accaparrarsi il suo talento a parametro zero. Le voci di mercato hanno dato come club più interessati al suo cartellino Barcellona, Milan e Juventus.

I rossoneri, se dovessero centrare l’obiettivo Champions League, potrebbero trovare in Depay il rinforzo perfetto per l’attacco. Talento, esperienza e giovinezza al servizio. Peccato che le pretendenti a Memphis siano davvero tante; un’altra si è da poco aggiunta.

Leggi anche:

Borussia Dortmund sulle tracce di Depay

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, il Borussia Dortmund starebbe pensando a Depay come sostituto di Jadon Sancho, che sembra prossimo all’approdo allo United.

È chiaro che il talento olandese piace a molti grandi club d’Europa. Il solo fatto di poter acquisire a parametro zero un giocatore così importante fa lievitare il numero di società interessate.

Nel mercato estivo ci sarà sicuramente la corsa all’attaccante. E il Milan resta sempre attento alla finestra.