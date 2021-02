Ribery al Monza, Galliani conferma: “Ci proveremo in Serie A”

Adriano Galliani, AD del Monza, ha parlato in un’intervista di Franck Ribery come possibile colpo di mercato della società. Le sue parole hanno suscitato clamore…

Adriano Galliani può essere considerato un vero maestro del calciomercato, quello che al Milan ha portato i migliori talenti del panorama calcistico mondiale. Lui e Silvio Berlusconi, dopo la storica avventura alla guida del club rossonero, hanno acquistato il Monza. L’obiettivo? Quello di riportare la squadra brianzola in Serie A.

E le basi ci sono tutte. Difatti, Galliani, da vero esperto, ha già fornito al Monza i giusti rinforzi per concludere al meglio la stagione ed essere promosso in Serie A. Uno che di mercato ne capisce tanto, dicevamo; che ha già portato alla squadra brianzola nomi importanti come quelli di Boateng e Balotelli.

In un’intervista rilasciata a Teleradiostereo, Adriano Galliani non poteva che parlare di calciomercato, lanciando inoltre una particolare suggestione riguardante Franck Ribery. Le sue parole hanno già fatto il giro dei media, suscitando molto stupore:

“La storia di Ribery nasce dalla grande amicizia tra lui e Boateng. Uno scaramantico come me non sta affatto pensando alla Serie A. Se ci arriveremo a fine stagione, poi potremo pensare a Ribery”.