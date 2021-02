“Milan, sondaggio per Sergio Ramos” | Clamorosa rivelazione!

Ramos potrebbe dire addio al Real Madrid dopo una lunga militanza in maglia blanca. Il Milan ci pensa? Condò fa una rivelazione.

Tra i giocatori in scadenza di contratto a fine giugno 2021 c’è anche Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid non ha ancora deciso se rimanere in maglia blanca o provare una nuova avventura.

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto nel canale YouTube di Stefano Borghi per parlare della situazione del difensore spagnolo: «Un amico di Madrid mi ha rivelato che non rimarrà al Real Madrid. Se Paolo Maldini lo chiamasse di persone, lui ci penserebbe seriamente a un trasferimento al Milan. Per Ramos sarebbe un grande onore giocare nella squadra rossonera. Tra l’altro fu preso da Sacchi al Real».

Calciomercato Milan, ipotesi Sergio Ramos difficilissima

Condò svela che una richiesta di informazioni da parte del Milan per Ramos sembra esserci stata: «Ho girato l’informazione e da ambienti vicini alla dirigenza del Milan ho saputo che un sondaggio esplorativo è stato effettuato, ma le pretese economiche sono fuori mercato. Credo che il giocatore andrà al PSG o in Premier League».

Complicato vedere il leader del Real Madrid a Milanello. Le sue richieste di ingaggio sono molto elevate e Paolo Maldini deve fare attenzione al bilancio quando opera in sede di calciomercato. Certamente la qualificazione Champions garantirebbe extra risorse, ma il colpo Ramos rimarrebbe complicato.