Corsa e inserimento Mandzukic: il piano di Pioli per febbraio

Il Milan è a lavoro a Milanello in questi giorni per rinforzare i muscoli e trovare nuove idee tattiche per continuare al meglio la stagione.

L’uscita dalla Coppa Italia, seppur cocente, darà modo al Milan di ritrovare energie fisiche e mentali in vista di un febbraio ricco di appuntamenti da non fallire, derby ed Europa League su tutte. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, in questi mesi di gare frenetiche ogni tre giorni, al Milan non capitava di avere settimane libere da diverso tempo, complice anche il preliminare di Europa League tra settembre e ottobre.

In questi giorni il Diavolo avrà modo di fare un richiamo atletico e riorganizzare la tattica coi nuovi arrivati.

Il piano di Pioli

Stefano Pioli ha un programma ben strutturato per queste due settimane prive di impegni intermedi. Il primo punto è quello di offrire un leggero richiamo di preparazione per arrivare con la benzina giusta a fine stagione, soprattutto per il numero elevato di gare in pochi giorni di questi mesi.

Stando alla Rosea, l’allenatore rossonero ha inoltre in programma di studiare diverse soluzioni tattiche per far inserire i nuovi innesti, concentrando le proprie attenzioni su Mario Mandzukic.

Il croato ha dato piena disponibilità al progetto e il tecnico studia soluzioni con lui esterno o al fianco di Ibrahimovic.