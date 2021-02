Klose esalta Pioli: “Migliora i giocatori. Lo scudetto è possibile”

Parla Miroslav Klose. Il tedesco che conosce bene Stefano Pioli è convinto delle sue doti da allenatore. Ecco le parole dell’ex Lazio

Come raccontato, Miroslav Klose ha scelto Milanello e Stefano Pioli per il suo periodo di praticantato per diventare allenatore. L’ex bomber tedesco conosce molto bene l’attuale tecnico del Milan, avendolo avuto nella sua esperienza in Italia con la Lazio.

Klose non ha dubbi in merito alla possibilità dei rossoneri di vincere lo scudetto: “Pioli è molto bravo: è onesto, è umano, è completo – ammette a La Gazzetta dello Sport – Migliora i giocatori.

Ha semplicemente bisogno di tempo. Deve conoscere i giocatori e loro devono conoscere lui. Se il Milan darà a Pioli la possibilità di lavorare a lungo, allora sarà vincente. La squadra può anche vincere lo scudetto”.