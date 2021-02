Milan, Lista UEFA: Hauge ha accettato l’esclusione

Jens Petter Hauge è il grande escluso dalla lista UEFA, ma il calciatore ha accettato l’esclusione da grande professionista.

La notizia dell’esclusione di Jens Petter Hauge dalla lista UEFA ha sorpreso tutti i tifosi rossoneri. Il talentino norvegese aveva mostrato proprio in Europa League le cose migliori, segnando 3 dei suoi 4 gol proprio in Europa.

I motivi dell‘esclusione non sono di natura tattica, bensì regolamentare. I club devono necessariamente avere giocatori cresciuti a vivaio, in caso contrario il numero di calciatori in lista B scende da 23 a 22. Al netto dei nuovi8 acquisti, Meite, Tomori e Mandzukic il Diavolo ha scelto di escludere il giovane norvegese, reputandosi coperto nel ruolo con Rebic, Leao e Mandzukic.

Leggi anche:

La reazione di Hauge

Come raccontato da Tuttosport, Il calciatore è rimasto deluso dalla scelta, ma ha l’ha accettata con grande professionalità mettendo davanti il bene del club. Il calciatore spera di trovare così più spazio in campionato.