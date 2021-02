Brian Brobbey lascia ufficialmente l’Ajax. L’attaccante classe 2002, accostato al Milan, non prolungherà il contratto con gli olandesi

Brian Brobbey non rinnova, lascerà l’Ajax al termine della stagione. Il Direttore Sportivo, Overmars ha annunciato – attraverso i canali ufficiali del club olandese – l’addio del giovane attaccante: “Pensiamo che sia un peccato che se ne vada, abbiamo fatto di tutto per tenerlo più a lungo all’Ajax. Ha scelto di giocare a calcio altrove dopo l’estate. È difficile per me accettare, ma è una sua decisione”.

La notizia era nell’aria ormai da mesi, Mino Raiola, suo agente, è pronto a portare Brobbey in una grande squadra. Il classe 2002 può certamente rappresentare una ghiotta opportunità per il Milan, sempre molto attento alle giovani promesse.

Brobbey si è messo in mostra con la maglia delle giovanili dell’Ajax segnando a raffica. Gli ottimi rapporti con Raiola potrebbero favorire un trasferimento dell’olandese in rossonero.

Concorrenza agguerrita

Attenzione, però, ad altre squadre pronte ad approfittarne: la Juventus è certamente una di queste. Guardando all’estero, non si può scartare, invece, l’ipotesi Borussia Dortmund e Lipsia. Nessuno come i club tedeschi, negli ultimi anni, sono stati capaci di lanciare i giovani talenti.

Andrà dunque monitorata nei prossimi giorni la situazione legata a Brobbey per capire se il Milan sia realmente interessato al giocatore.