Agente Cragno: “Un fuoriclasse”, poi la rivelazione su Massara

L’agente di Cragno esalta il suo portiere, paragonandolo a Donnarumma, poi rivela che Massara sarebbe già nella Capitale, a vestire la maglia della Roma

In casa Milan, oggi la priorità assoluta sono i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. La volontà dei due calciatori è nota: vogliono continuare a giocare con la maglia rossonera ma serve un accordo con i rispettivi agenti. Per il turco la fumata bianca è davvero vicina, per il portiere serviranno ancora degli incontri.

La speranza del Milan e di tutti i suoi tifosi è che alla fine la firma di Donnarumma arrivi. La fiducia è tanta vista la scelta dell’estremo difensore che non lascia alcun dubbio ma il tempo stringe e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Cragno erede di Donnarumma?

Se malauguratamente il rinnovo di Donnarumma non dovesse arrivare, servirà un nuovo portiere. Al momento, come detto, non è nei pensieri della dirigenza ma un piano B va comunque trovato.

Questo piano B potrebbe essere rappresentato da Alessio Cragno. L’estremo difensore del Cagliari si sta confermando ad alti livelli e il suo agente, Graziano Battistini, intervistato da minutidirecupero.it, ha svelato che il suo assistito è particolarmente apprezzato dal Ds Massara: “Se fosse rimasto Massara alla Roma – afferma – credo che oggi Alessio sarebbe in giallorosso”.

Come Donnarumma – “Credo che insieme a Donnarumma sia uno dei migliori in circolazione, un fuoriclasse del ruolo. Lo sta dimostrando ogni domenica”.