Calciomercato Milan, affare Thauvin: Pellegatti avverte i tifosi

Florian Thauvin è uno dei principali obiettivi del calciomercato rossonero. Ma secondo Pellegatti ci vuole prudenza nell’affare, ecco il perchè

Da molto tempo si parla di Florian Thauvin come possibile rinforzo dell’attacco rossonero. Il giocatore sembra essere molto vicino all’approdo al Milan, evento che dovrebbe verificarsi nella sessione del calciomercato estivo.

Leggi anche:

Sappiamo che Thauvin è un esterno d’attacco in forza al Marsiglia, ma il suo contratto è in scadenza a giugno. Per tale motivo, la dirigenza rossonera si sarebbe mossa concretamente per prelevarlo in estate a parametro zero. Del possibile colpo di mercato ne ha parlato Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube. Il noto giornalista italiano e grande tifoso milanista ha invocato calma e prudenza sull’arrivo di Thauvin al Milan.

Queste le parole di Pellegatti sulla questione: “Ho sempre affermato a tutti quelli che mi seguono che, Florian Thauvin, arriverà al Milan. Ma attenzione, ci vuole cautela. Mi hanno esplicitamente detto: “calma”. Il Milan è certamente il favorito nella corsa all’attaccante francese, ma sono emerse complicazioni riguardo a delle questioni economiche. Forse non tanto legate all’ingaggio di Florian, quanto invece alle commissioni da elargire agli agenti, che a quanto pare possono essere onerose. Ecco perchè hanno invocato una certa prudenza, anche se il giocatore interessa molto alla società”.