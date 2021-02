Hauge escluso dall’Europa League, le reazioni dei tifosi sui social

L’esclusione di Hauge dalla lista per la fase a eliminazione diretta di Europa League divide i tifosi rossoneri. Su Twitter non mancano commenti a riguardo

Una scelta che sta facendo discutere e non poco i tifosi del Milan (e non solo) quella dell’esclusione di Hauge dalla lista dei convocabili per i match della seconda fase di Europa League che inizierà a metà febbraio con il doppio confronto contro la Stella Rossa.

L’inserimento dei nuovi acquisti del mercato invernale (Mandzukic, Tomori e Meité) ha costretto Pioli a un’inevitabile esclusione. La scelta è ricaduta su Hauge che, stando alle indiscrezioni, avrebbe perso il ballottaggio con Meité e Krunic. Non sono bastati al norvegese i tre gol nella fase a gironi contro Celtic (2) e Sparta Praga, quest’ultimo decisivo per il primo posto, per ottenere la conferma tra i 23.

Un epilogo che non può non sorprendere considerato l’impiego di Hauge nella prima parte della stagione e la mancata cessione in prestito decisa dalla dirigenza nel mercato invernale con le proposte di Bayer Leverkusen, Stoccarda e Southampton rispedite al mittente.

Leggi anche

Hauge escluso, i commenti dei tifosi

Sui social, i tifosi rossoneri si sono divisi sulla scelta di Pioli. Tra favorevoli e contrari alla decisione, c’è spazio, come al solito, anche per un pò di sana ironia.

Cominciamo da chi approva l’esclusione di Hauge. Varie le motivazioni addotte, dall’abbondanza in attacco, al rendimento in calo nelle recenti prestazioni, alla necessità di “riposo” per l’attaccante che ha terminato la sua esperienza al Bodoe per poi aggregarsi al Milan senza fermarsi.

Dispiace sempre essere esclusi, ma penso che #Hauge sia un ragazzo intelligente. Al di là di questo ha proprio bisogno di riposare, ha terminato un campionato e ne ha iniziato uno con ritmi ancora più alti. Puoi essere giovane quanto vuoi, il riposo è importante quanto il lavoro. — Pino Ferreri (@prince89ferreri) February 2, 2021

#Hauge fuori dalla lista EL, giusto, gioca interrottamente da Marzo per il suo vecchio campionato, non è pronto fisicamente(si vede), inoltre la davanti siamo ben coperti!#Milan — Riccardo Coscelli (@RiccardoCoscel1) February 2, 2021

Fare polemiche per esclusione di #Hauge dalle liste #uefa è da disturbati…questo ragazzo sta giocando ininterrottamente da 14 mesi…è giovane…per me anche potenzialmente uno buono e per quel ruolo ne abbiamo 4 o 5 lo stesso…eddaiii su!!! — stefanofloriani (@stefanofloriani) February 2, 2021

Ha senso tenere #Hauge fuori dalla #UEL, considerato che sono 5 partite: la gerarchia è Rebic, Leão, Mandzukic e i posti sono pochi. Il ragazzo non si ferma da 1 anno e anche se andassimo avanti non credo sarebbe pronto di testa per giocare una semifinale o una finale. — 𝐑🔴𝐔𝐆𝐄𝐍⚫️𝐈𝐑 (@Rougenoir1978) February 2, 2021

Non mancano ovviamente le critiche alla scelta di chi la trova poco sensata e intelligente, considerando l’importante contribuito di Hauge nella prima fase di EL.

Critica non su scelta tecnica, ma umana: #Hauge decisivo nelle ultime due gare per la qualificazione del #Milan in EL, mi spiace per il suo percorso che proprio lui sia stato escluso dalla lista UEFA. — Matte🔄 (@_Matteeo_) February 3, 2021

@ACMilanGoleador Escludere #Hauge dalla lista UEFA mi sembra una decisione sbagliata oltre che stupida. — Mario Marchi (@marma333) February 2, 2021

Invece #Krunic dove sa giocare? O #Meitè che meriti ha per togliere il posto in Europa ad #Hauge dopo essere appena arrivato da 5 mesi di panchina nel #Torino — Simone Solimano (@SimoneSolimano) February 2, 2021

Posso capire tutto, ma non inserire #hauge nella lista #UEFA, e inserire #krunic, dovrebbe essere un reato federale oltre che crimine di guerra. — Famiglia Rossonera (@Famiglia_RN) February 2, 2021

#Hauge fuori dalla lista Uefa.

Se ci siamo è anche per merito suo, ha segnato 3 gol di cui 2 fondamentali contro Celtic e Sparta.

Scelta incomprensibile del @acmilan — Simone Solimano (@SimoneSolimano) February 2, 2021

Ecco appunto.

Allora era meglio che lo davi in prestito… Già non gioca mai, se più lo escludi dall’unico posto dove poteva giocare gli dai una mazzata psicologica… #Hauge https://t.co/G8K4gbWMVI — Loris 🇮🇹 (@Berlorsconi) February 2, 2021

Infine, spazio anche per qualche inevitabile sfottò

#Hauge fuori dalla lista uefa… Ma non era un fenomeno? — Quintin🅾️ ⚪⚫ 5🌟 (@quintinocavallo) February 2, 2021