Ibra tuttofare: la statistica pazzesca di Opta

Ibrahimovic sa segnare in tutti i modi possibili. Il centravanti del Milan è leader in una statistica particolare.

La qualità di Zlatan Ibrahimovic è indiscussa, anche se ultimamente qualche errore dagli 11 metri ha frenato il suo score personale.

I numeri dicono tutto: lo svedese, a 39 anni compiuti, è uno dei centravanti più prolifici d’Europa, fin dal suo rientro dopo l’esperienza americana.

Ibra infatti, da gennaio 2020 ad oggi, ha segnato ben 22 reti in campionato, dando al Milan quella spinta in più per tornare ad abitare i piani alti della classifica.

Oggi il portale di statistiche Opta Sports ha aggiornato i numeri pazzeschi di Ibrahimovic rendendo nota una nuova curiosità.

Ibra è infatti, da un anno a questa parte, l’unico centravanti nei campionati top europei ad aver segnato almeno 5 reti ufficiali in tutti i modi possibili.

In pratica il campione del Milan è stato in grado di mettere a segno 6 gol di testa, 11 con il piede destro e 5 con il sinistro.

Una particolarità che conferma non solo la qualità tecnica di Ibrahimovic, ma anche la sua fame di gol, tanto da essere in grado di far male con tutte le parti del corpo.

Difficile catalogare la seconda rete di Ibra in Napoli-Milan 1-3, visto che lo svedese ha accompagnato il pallone in rete con l’anca, ma Opta dovrebbe averla inserito tra i gol segnati di destro.