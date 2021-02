Sky – Milan, Pioli sorride: Gabbia in gruppo! Le ultime su Kjaer

Stefano Pioli sorride, vedendosi tornare in gruppo Matteo Gabbia. Simon Kjaer punta al derby.

Matteo Gabbia vede la luce dopo il lungo infortunio, ed oggi è tornato ad allenarsi integralmente in gruppo.Il difensore proveniente dalla primavera aveva rimediato un infortunio al ginocchio nella gara contro il Parma del 13 dicembre, dopo è stato impiegato per circa 5 minuti prima di lasciare il campo.

La sua assenza ha costretto il Milan a ripiegare sul mercato, accelerando l’acquisto di un centrale in questa sessione di mercato.

Le ultime su Kjaer e Diaz

Sky, dopo aver comunicato la lieta novella per Gabbia, ha fatto anche il punto sugli infortuni di Kjaer e Diaz.

Il danese ha pienamente recuperato dal suo problema alla coscia, tuttavia sta svolgendo un lavoro individuale per rimettere un carico atletico adeguato agli impegni. Per il difensore Pioli ha preparato un piano di rientro per farlo tornare titolare nel derby del 21 febbraio, ma non è esclusa una sua convocazione per la panchina a Crotone o al massimo contro lo Spezia.

Più complessa la situazione Brahim Diaz che, stando al giornalista Peppe Di Stefano, non ha recuperato dal suo infortunio alla coscia. Il trequartista sarà rivalutato tra una settimana, ma resta difficile che venga convocato prima di due settimane.