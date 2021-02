Calciomercato Milan, Milenkovic ha le idee chiare: futuro scelto

Nikola Milenkovic si appresta a lasciare la Fiorentina in estate. Il difensore piace al Milan ma è più probabile un futuro in Premier League

Il futuro di Nikola Milenkovic appare già scritto, sarà lontano dalla Fiorentina. Continuano ad arrivare conferme sulla decisione di non prolungare il suo accordo con i Viola. Il giocatore classe 1997 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e la prossima estate non può che essere il momento giusto per lasciare Firenze.

Il nome di Milenkovic è certamente sul taccuino del Milan, che ha provato a prenderlo a settembre. Le richieste viola – sui 40 milioni di euro – ha però spinto i rossoneri a guardare altrove.

Concorrenza per Milenkovic

Piace parecchio anche a Inter e Juventus ma stando a quanto riportato da La Repubblica, per il difensore l’ipotesi estero è quella più probabile, con il Manchester United pronto a mettere sul piatto l’offerta giusta per strapparlo alla Fiorentina e alla concorrenza delle squadre italiane.