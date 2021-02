SportMediaset – Milan-Crotone, Bennacer torna titolare: fuori Tonali

Ismael Bennacer tornerà titolare a quasi due mesi dall’infortunio patito contro il Parma il 13 dicembre, come riportato da SportMediaset.

Stefano Pioli ritrova una pedina fondamentale per la sua mediana: Bennacer tornerà a dirigere il centrocampo contro il Crotone. Il centrocampista algerino manca dal primo minuto dalla gara del 13 dicembre contro il Parma, e aveva ritrovato minuti in campo sabato scorso a Bologna.

Stando a SportMediaset il sacrificato sarà Sandro Tonali, che al momento si sta inserendo lentamente nel canovaccio tattico di Pioli.

Leggi anche:

Come cambia il Milan con Bennacer

Il ritorno di Bennacer permetterà a Pioli di ritrovare il centrocampo che in questa stagione ha offerto migliori garanzie.

Infatti la manovra rossonera ha sofferto la sua assenza: Con Krunic fermato dal Covid, un Tonali non convincente e Meite non apparso ancora in palla, il miglior sostituto del regista algerino è stato Davide Calabria, adattato in mediana.

Col ritorno di Bennacer, Sandro Tonali non dirigerà la mediana dal primo minuto contro il Crotone nella gara di domenica alle ore 15.

Senza Bennacer, curiosamente, il Milan ha perso le prime due gare stagionali in Serie A e il derby di Coppa Italia.