Calciomercato Milan, conferme sul colpo a zero! I dettagli

Il Milan, malgrado la chiusura del mercato, non ha ancora smesso di muoversi per migliorare la squadra e sta per chiudere un colpo per giugno.

Il Milan non si ferma e sta gettando le basi della squadra della prossima stagione per continuare il suo percorso di crescita. Il Club di Via Aldo Rossi, grazie alla gestione Maldini, ha ritrovato appeal a livello internazionale e molti calciatori, soprattutto stranieri, stanno guardando in casa Diavolo.

L’ultimo calciatore fortemente interessato è Florian Thauvin, il quale non ha solo trattato col Milan, ma ha anche fatto sapere di abbassare le proprie richieste economiche per approdare al club milanese.

Le richieste di Thauvin

Il trequartista francese ha scelto di non rinnovare col Marsiglia, forte di diverse richieste sul mercato internazionale, specie quello italiano. Tra i club del nostro paese interessati a lui ci sono Atalanta, Napoli e Roma, ma il calciatore vuole fortemente il Milan.

Thauvin, conscio del tetto ingaggi rossonero, avrebbe richiesto ai suoi agenti di chiedere una cifra in linea con i parametri del club, quindi non chiedendo più di 3.5 milioni di euro.

Come rivela TuttoSport un nodo importante restano le commissioni agli agenti, i quali avendo strada libera dal contratto in scadenza proveranno a strappare più denaro possibile ai dirigenti rossoneri.

Il club ha deciso di ridiscutere l’ingaggio del francese a marzo, e in questo senso voci di ieri fanno sapere che i rappresentati del calciatori sono disposti a firmare un pre-accordo.