Calciomercato Milan, l’alternativa a Thauvin: un altro parametro zero!

Non solo Thauvin per la trequarti, Maldini ha individuato un nome nuovo per quel ruolo e potrebbe trattarlo nei prossimi mesi.

Il Milan continua a muoversi sul mercato, e in queste ore le attenzioni sono tutte rivolte al trequartista per la prossima stagione. Il club di Via Aldo Rossi ha come priorità assoluta trattenere Hakan Calhanoglu, ma il ritorno probabile di Brahim Diaz al Real Madrid impone di coprirsi in quella posizione di campo.

In queste ore il club rossonero sta trattando fortemente con Thauvin, francese del Marsiglia che a giugno potrà liberarsi gratis dal club bianco azzurro, tuttavia quello del transalpino non è l’unico nome nel taccuino di Paolo Maldini.

Occhi puntati su Otavio

Il nome nuovo sulla trequarti è quello di Otavio del Porto. Mezza punta brasiliana, classe 1995, Otavio è uno dei riferimenti del club di Oporto, dove milita già dal 2016.

Otavio ha grandissima tecnica individuale ma non un’altissima propensione al gol: in Portogallo, tra Porto e Vitoria Guimaraes ha siglato 24 reti in tutte le competizioni dal 2014/2015 ad oggi. La sua specialità è l’assist, con 60 passaggi vincenti dispensati in carriera (Contando anche le assistenze in Brasile).

Come riportato da TuttoSport il brasiliano sarebbe un rinforzo interessante in caso di mancato arrivo di Thauvin o partenza di Calhanoglu. In questo momento il club tiene vive molte strade per poi scegliere la più adatta al progetto tecnico.