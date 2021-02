Calciomercato Milan, ostacolo Roma per il terzino!

Il Milan è già al lavoro per il calciomercato estivo. Un nome importante è venuto fuori come rinforzo per la difesa rossonera. Ma occhio alla concorrenza della Roma

Maldini e Massara non hanno un attimo di tregua. Dopo il calciomercato invernale è tempo di rinnovi, ma nel frattempo si lavora già in ottica estiva. È chiaro che il Milan ha come principale ambizione stagionale quella di qualificarsi per la prossima Champions League, e la posizione di capolista di Serie A fa ben sperare.

Si pensa già, quindi, a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, dato che si andrebbe incontro a match più competitivi ed impegnativi. Abbiamo parlato abbondantemente di come Thauvin, giocatore in scadenza del Marsiglia, possa essere il primo rinforzo estivo per l’attacco di Pioli.

Ma non è l’unico reparto che necessita di ritocchi. Se guardiamo alla difesa vi è bisogno di qualche innesto in ottica terzini. Il futuro di Diogo Dalot è molto incerto, dato che il giocatore è arrivato in prestito secco dal Manchester United. E le sue prestazioni non stanno soddisfacendo a pieno.

Per questo motivo si sta parlando di un altro terzino destro, proveniente dalla Francia, che interessa al Milan già dalla scorsa stagione. Potrebbe arrivare in estate, ma anche la Roma è sulle sue tracce.

Celik, è sfida Milan-Roma per il terzino del Lille

Un profilo molto interessante per ricoprire con qualità il ruolo di terzino destro è quello di Mehmet Celik, difensore esterno in forza al Lille. Di nazionalità turca, Celik è conosciuto per le ottime qualità tecniche e di cross. Il giocatore è nel mirino del Milan già dalla scorsa estate, quando Maldini cercava un terzino dalle grandi abilità, ma poi la scelta è ricaduta su Dalot.

L’interesse del Milan per il terzino destro turco è ancora a vivo. A confermare l’indiscrezione di mercato è il sito calciomercato.com e più precisamente Fabrizio Romano. Secondo tale fonte, Celik non piace soltanto al Milan ma anche alla Roma. Quindi per l’estate potrebbe aver luogo una vera e propria sfida di mercato tra le due big italiane.

Celik, classe 1997, è molto duttile. Difatti può anche giocare da terzino sinistro. Un profilo parecchio interessante dunque, con un valore di mercato pari a 15 mln di euro. Vedremo se Maldini e Massara decideranno di muoversi concretamente per il turco del Lille.