Sportmediaset – Calhanoglu, compleanno speciale: il rinnovo in regalo

Hakan Calhanoglu domani tornerà in campo, ma il Milan attende anche l’ok per il suo rinnovo contrattuale.

La notizia migliore per il Milan che domani affronterà il Crotone a San Siro è certamente il ritorno in campo di Hakan Calhanoglu.

Il 10 turco è risultato negativo al Covid-19 e dopo una settimana di allenamenti col gruppo è pronto a riprendere il suo posto sulla trequarti.

Ma un’altra ottima novità potrebbe arrivare nei prossimi giorni, sempre riguardante il destino di Calhanoglu in maglia rossonera.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset c’è ancora da discutere del rinnovo contrattuale del turco, una situazione che il Milan vuole risolvere il prima possibile.

Calhanoglu è in scadenza a giugno prossimo e ogni giorno è quello buono per intavolare la trattativa decisiva per blindarlo.

Pare che le parti siano comunque molto vicine e siglare il rinnovo non appare un’utopia, anzi. Già ad inizio settimana dovrebbero arrivare novità rilevanti.

Lunedì Calhanoglu compirà 27 anni e potrebbe essere l’occasione ideale per definire il prolungamento di contratto con il Milan. Un regalo di compleanno sia per il turco che per la società stessa.

Tutto sembra dunque far propendere Calha per una permanenza al Milan, la squadra che lo ha atteso e lanciato ad altissimi livelli, come uno dei fantasisti migliori in circolazione.