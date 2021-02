Sky – Pioli non rischia Calhanoglu: Leao titolare!

Hakan Calhanoglu è guarito dal Covid, ma al momento appare indietro di forma e mister Pioli potrebbe schierare ancora Leao dietro Ibrahimovic.

Hakan Calhanoglu ha voglia di tornare in campo, così come i tifosi vogliono rivederlo, ma dalle ultime voci provenienti da Milanello il turco dovrebbe andare in panchina, almeno dal primo minuto. Il trequartista, infatti, durante la sua quarantena ha accusato alcuni sintomi da Covid e non è al 100%.

Mister Pioli, nella sua conferenza stampa, aveva già paventato la possibilità di non rischiare il turco dal primo minuto, e la notizia di questi minuti è che il tecnico rossonero potrebbe riconfermare la trequarti vista a Bologna.

Come riportato da Sky Sport, Stefano Pioli non dovrebbe rischiare Calhanoglu dal primo minuto, visto che la condizione atletica è stata fortemente condizionata dai dieci giorni di quarantena che hanno costretto il turco in casa.

Lo stesso tecnico rossonero ha elogiato il reparto d’attacco e sembrerebbe disposto a riproporre in toto il pacchetto offensivo della vittoriosa trasferta felsinea. Al posto di Calhanoglu, come supporto all’intoccabile Ibrahimovic ci dovrebbe essere Rafael Leao, che a Bologna si è procurato il primo rigore. Ai lati del portoghese agiranno Saelemaekers e Rebic, il quale ha sbloccato la gara di sabato con un tap in dopo il rigore sbagliato da Ibra.

Calhanoglu dovrebbe entrare a gara in corso per ritrovare minuti in vista dei prossimi impegni.