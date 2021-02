Milan, nuovo stop per Bennacer: centrocampo ancora in emergenza

Stefano Pioli deve cambiare i suoi piani in mezzo al campo, viste le notizie arrivate ieri dall’infermeria di Milanello.

Doveva essere il giorno del suo rientro in campo, dopo tante settimane lontano dai campi da gioco. Invece Ismael Bennacer salterà anche Milan-Crotone.

L’algerino a sorpresa si è nuovamente fermato. Ma stavolta il suo forfait non riguarda problematiche muscolari, bensì una semplice bronchite.

Ieri l’annuncio di Stefano Pioli in conferenza, che ha ammesso di dover valutare bene le sue condizioni, poi la conferma dalla lista dei convocati.

Leggi anche > Milan-Crotone, i convocati di Pioli

Come scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport, Pioli dovrà cambiare i suoi piani a centrocampo, dove aveva previsto il rientro dal 1′ minuto di Bennacer.

Rimandato dunque l’esordio in campo nel 2021 per l’ex Empoli, che continuerà a guardare i compagni da casa. Così come farà anche Sandro Tonali.

Out pure il mediano classe 2000, che sente dolore all’anca e nel programma personalizzato assegnatogli dallo staff medico c’era la possibilità di farlo riposare proprio in questo weekend.

Milan oggi in campo senza un regista vero e proprio. Un’emergenza che mister Pioli proverà a ridurre inserendo Soualiho Meité dal 1′ minuto al fianco di Franck Kessie.

Sarà un centrocampo più muscolare, formato da due calciatori molto simili per caratteristiche. In attesa di riavere tutti i mediani a disposizione, magari già per lo Spezia.