Milan-Crotone, i convocati di Pioli: out Bennacer e Tonali

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Crotone. Niente dare per Bennacer. Out anche Tonali. Tornano Calhanoglu e Gabbia

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Crotone, in programma domani a San Siro, alle ore 15.00, per la 21esima giornata di Serie A.

Il Milan per l’occasione dovrà fare a meno ancora di tanti calciatori. Si pensava che l’emergenza fosse finita ma non è così: oltre a Kjaer e Brahim Diaz, infatti, i rossoneri dovranno fare a meno anche di Bennacer e Tonali, che non vengono rischiati. Tornano a disposizione del mister, invece, Hakan Calhanoglu e Matteo Gabbia.

Ecco i convocati

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.