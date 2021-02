Dalla Spagna giunge un’indiscrezione abbastanza sorprendente: il Milan sarebbe interessato all’ingaggio di Philippe Coutinho per l’estate.

L’eventuale qualificazione in Champions League aprirebbe importanti opportunità al Milan sul calciomercato. Infatti, la dirigenza avrebbe più denaro da poter investire per rinforzare la squadra.

Non bisogna attendersi comunque spese folli, Paolo Maldini e Frederic Massara si muovono sempre cercando di mantenere l’equilibrio del bilancio. Il club viene da anni con pesanti passivi e dunque il controllo dei conti resterà comunque fondamentale.

Mercato Milan, folle idea Coutinho dalla Spagna

Nonostante quanto detto sopra, dalla Spagna è Don Balon a indicare che anche il Milan starebbe pensando a un clamoroso colpo per la prossima sessione estiva del calciomercato: Philippe Coutinho.

Il fantasista brasiliano sembra destinato a lasciare il Barcellona, dove non è riuscito finora a giustificare i circa 145 milioni di euro che furono investiti per acquistarlo dal Liverpool. Il prezzo del cartellino di Coutinho è di circa 50 milioni oggi, ma può scendere un po’ se il rendimento nel resto della stagione non sarà di buon livello. Finora 14 presenze condite da 2 gol e 3 assist.

Oltre al Milan, ci sarebbero altre tre squadre interessate all’ex Inter: Arsenal, Manchester United e Tottenham. Per quanto concerne il club rossonero ci sentiamo di dire che appare veramente difficile pensare che il classe 1992 nato a Rio de Janeiro possa approdare alla corte di Stefano Pioli. Tra cartellino e ingaggio costi troppo elevati.