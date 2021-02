Calciomercato Milan – Innesto dalla Roma | Arriva a parametro zero

Il Milan pensa a un elemento in scadenza di contratto con la Roma per il prossimo mercato. Si tratta di Mirante, portiere di esperienza.

Il Milan sta già pensando ad alcune operazioni per il prossimo calciomercato estivo. Ci sono alcuni giocatori in scadenza di contratto che possono essere bloccati subito e per poi arrivare a parametro zero.

È risaputo che la dirigenza rossonera ha messo gli occhi su nomi come Florian Thauvin del Marsiglia e Otavio del Porto, ma non sono gli unici. Paolo Maldini e Frederic Massara ne valutano anche altri in vista dell’estate.

Leggi anche:

Mercato Milan, arriva Mirante dalla Roma?

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo nel mirino pure Antonio Mirante. L’estremo difensore classe 1983 è in scadenza di contratto con la Roma e può lasciare la capitale.

Potrebbe diventare il terzo portiere rossonero, andando a sostituire Antonio Donnarumma in tale ruolo. Mirante con i fratelli Donnarumma condivide le sue origini, visto che è nato anche lui a Castellammare di Stabia.

L’ex di Bologna, Parma e Sampdoria era già stato accostato al Milan la scorsa estate quando Maldini e Massara cercavano un 12esimo. Poi la scelta è ricaduta su Ciprian Tatarusanu, preso dal Lione e con alle spalle un’esperienza anche in Italia con la Fiorentina.