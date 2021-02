Rinnovo Ibrahimovic, Maldini allo scoperto: “Se continua così…”

Paolo Maldini è stato intervistato in diretta streaming da Bein Sports Francia. Interessante la sua dichiarazione sul possibile rinnovo di Ibrahimovic

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è stato intervistato in diretta streaming dal portale Bein Sports France. Tra i tanti temi affrontati, cruciale è stato quello su Zlatan Ibrahimovic e sul suo possibile rinnovo contrattuale con il Milan.

Lo svedese sta facendo grandi cose in questa stagione insieme a tutta la squadra, e le sue prestazioni e i suoi gol potranno essere essenziali il prossimo anno, quando magari toccherà giocare la Champions League ai rossoneri.

Leggi anche:

Queste le parole della bandiera rossonera sulla questione: “Abbiamo tentato di ingaggiare Zlatan Ibrahimovic nel 2018 ma era in forza al LA Galaxy. Per il rinnovo ci ha detto chiaramente che dipenderà dalla sua condizione fisica, dal suo corpo. Ma se continua così come sta facendo non vedo perché non possa essere ancora con noi il prossimo anno“.

🇫🇷 #FootballShow

💥 Paolo Maldini : “Ibrahimovic, un guide pour les jeunes” pic.twitter.com/UYMNBnLpzo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 8, 2021

Sui rinnovi di contratto più urgenti

Paolo Maldini si è anche dilungato parlando dei rinnovi contrattuali più urgenti (Donnarumma, Calhanoglu, Calabria, Kessie e Romagnoli), affermando che la speranza è quella di concludere presto gli accordi. Le parole del DT rossonero al riguardo: