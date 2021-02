Jovic: “Felice all’Eintracht, Rebic mi manca”

Luka Jovic, ex obiettivo del calciomercato rossonero, è stato intervistato ai microfoni della BILD. Importante il focus su Rebic

Luka Jovic è nuovamente un calciatore dell’Eintracht Francoforte. Dopo il periodo negativo al Real Madrid, nel quale il giocatore non ha trovato spazio sul campo, è stato ceduto in prestito alla squadra tedesca che lo aveva reso celebre.

Eppure, nei caotici giorni di calciomercato, anche il Milan aveva tentato il colpo Jovic, con il croato che ha però rifiutato tali avance. Secondo le indiscrezioni, Luka Jovic avrebbe respinto il gradimento dei rossoneri per la paura di fare da riserva, data la titolarità assoluta di Zlatan Ibrahimovic.

Il calciatore croato ha ritrovato quindi la sua vecchia squadra e alcuni dei compagni. È chiaro che ritornare in un ambiente già conosciuto è molto più semplice che adattarsi ad un nuovo.

Jovic, in un’intervista rilasciata alla BILD si è detto molto contento di aver fatto ritorno in Germania. Queste le sue parole per il noto tabloid tedesco, in cui ha anche fatto una particolare riflessione su Ante Rebic: il rossonero era stato suo compagno d’attacco proprio all’Eintracht, nello straordinario periodo in cui la squadra aveva raggiunto le semifinali di Europa League.