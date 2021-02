Calciomercato Milan, riscatto Brahim Diaz: due possibili opzioni

Doppia strada per il Milan per cercare di trattenere Brahim Diaz anche in futuro: si lavora sotto traccia col Real.

L’impatto di Brahim Diaz con il Milan è stato sicuramente positivo. Il talento spagnolo si è inserito immediatamente negli schemi e nella mentalità della squadra rossonera.

Buone prestazioni nel complesso e soprattutto una qualità tecnica sopra la media a disposizione del gioco di mister Pioli.

Il Milan vorrebbe trattenere Diaz anche dopo il termine della stagione in corso, nonostante l’accordo attuale sia di un prestito secco senza alcuna opzione per il riscatto.

Diaz ha convinto il Milan: la trattativa per tenerlo

Le ultime sul futuro di Brahim Diaz arrivano dal portale spagnolo Don Balòn. Il Milan starebbe per cominciare a trattare con il Real Madrid per la permanenza del calciatore in futuro.

Inizialmente Zinedine Zidane avrebbe voluto riportare Diaz nell’estate 2021 alla base, ma il probabile addio del tecnico farebbe decadere questa opzione.

Il Milan ha dunque due strade da percorrere per cercare di blindare lo spagnolo. La prima è un acquisto a titolo definitivo di Diaz, valutato circa 20 milioni di euro dal Real.

La seconda opzione è un rinnovo del prestito anche per la stagione 2021-22. Soluzione quest’ultima che potrebbe convenire alle merengues, visto che in tal modo avrebbero ancora il controllo del cartellino di Diaz mentre il talento si valorizzerebbe in Serie A.

A breve dunque i primi colloqui per valutare il futuro del 21enne nativo di Malaga. Il Milan è fiducioso visti anche i buoni rapporti tra Paolo Maldini e la dirigenza madrilena. Inoltre il Real sembra propenso a cedere Diaz, così da incassare una somma da reinvestire su altri obiettivi.