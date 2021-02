Ibrahimovic, tentazione americana | Ma lo svedese ha altri piani

Ieri ospite a sorpresa a San Siro per osservare da vicino le gesta di Zlatan Ibrahimovic, che nel frattempo pianifica il futuro.

Ospite a sorpresa ieri sugli spalti di San Siro per assistere dal vivo al match tra Milan e Crotone, vinto 4-0 dalla squadra rossonera.

Presente Jovan Kirovski, direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy e protagonista principale nel trasferimento di Zlatan Ibrahimovic nella Mls statunitense qualche anno fa.

Fu lui a convincere Ibra dopo l’esperienza a Manchester a provare l’esperienza oltreoceano. E chissà magari sta tentando di riportarlo a Los Angeles al termine di questo campionato.

La rivelazione de La Repubblica però porta Ibrahimovic non certo in direzione Stati Uniti, visto che al momento l’attaccante considera i Galaxy solo un’esperienza utile ma passata.

Nei piani di Ibra ci sarebbe invece il rinnovo contrattuale col Milan. Un’opzione sempre più praticabile, vista la volontà dello svedese di giocare ad alti livelli.

In particolare la possibilità di tornare in Champions League con un Milan finalmente competitivo e brillante attrae moltissimo Ibrahimovic, che potrebbe decidere così di chiudere la carriera in maglia rossonera.

Altro obiettivo concreto è la partecipazione ad EURO 2021, la competizione continentale che si disputerà a giugno prossimo. Ibra aveva lasciato la Svezia quasi definitivamente cinque anni fa, ma la riapertura del c.t. Janne Andersson potrebbe riaprire le porte della Nazionale scandinava al campione classe ’81.