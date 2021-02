Rinnovo Calhanoglu, nuovi contatti Milan-agente | Maldini vuole chiudere

Possibile accelerata per il rinnovo di Calhanoglu. Il Milan ha in programma nuovi contatti con Stipic, procuratore del numero 10 rossonero.

La sessione invernale del calciomercato è ormai alle spalle e il Milan adesso è concentrato sui rinnovi di contratto. Ci sono elementi come Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu che vanno in scadenza a giugno 2021.

Entrambi vogliono rimanere e il club rossonero sta facendo di tutto per arrivare a un accordo. In ballo ci sono cifre importanti e le parti sono in contatto per raggiungere l’intesa economica completa. Alla fine le firme ci saranno, però vedremo quando e a quali condizioni.

Milan news, accordo con Calhanoglu a breve?

Il Milan ha in programma nuovi contatti con Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, per avvicinarsi a un accordo sul nuovo contratto. La società rossonera è arriva a offrire un ingaggio sui 4 milioni di euro a stagione, contro una richiesta da circa 5. Un’intesa può essere trovata a metà strada e le parti nei prossimi giorni si aggiorneranno.

Per il Milan è molto importante confermare un giocatore come Calhanoglu, cresciuto moltissimo nell’ultimo anno. È diventato quel leader tecnico che tutti si aspettavano diventasse quando è approdato in rossonero nell’estate 2017. Ci ha messo più tempo del previsto, però oggi il turco è un vero numero 10 e la dirigenza rossonera intende blindarlo assolutamente.

L’ex Bayer Leverkusen ha manifestato la volontà di rimanere al Milan e sarebbe sorprendente se decidesse di andarsene a parametro zero. Al momento, l’addio non sembra rappresentare uno scenario possibile. Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis sono fiduciosi sul rinnovo di Hakan.