Calciomercato Milan, via dal Napoli: idea a zero per i rossoneri!

Il Milan potrebbe mostrare interesse per Hysaj. Il terzino albanese ha un contratto, che non verrà rinnovato, in scadenza il prossimo 30 giugno

Il Milan si è mostrato molto attento al calciomercato dei parametri zero. Non è un segreto che uno dei nomi in cima alla lista per rafforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli sia quello di Florian Thauvin. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che non verrà rinnovato.

Il giocatore ha deciso di lasciare il Marsiglia e il Milan, come ammesso dallo stesso Paolo Maldini, sta monitorando la situazione. Esisterebbe già una bozza di contratto, a circa 3 milioni di euro netti a stagione, ma bisognerà battere la concorrenza di squadre importanti come il Siviglia di Monchi.

Non solo Thauvin

Thauvin, però, non è l’unico calciatore, che si svincola a giugno, che potrebbe interessare al Milan. Vi abbiamo parlato tanto di Otavio del Porto, per il quale – anche in questo caso – non manca la concorrenza. Attenzione però anche ai prossimi svincolati ‘italiani’.

Ieri l’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato chiaramente: “Il rinnovo? Il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni.

Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid”.

L’ex Empoli, che lo scorso febbraio ha compiuto 27 anni, potrebbe rappresentare un’idea per il mercato del Milan. Il calciatore è capace di giocare sia a destra che a sinistra e rappresenterebbe un’ottima alternativa ai titolari Theo Hernandez e Davide Calabria.

In casa Milan andrà definita la situazione di Laxalt, Conti e Dalot. Il Celtic ha mostrato interesse nel riscattare l’uruguaiano ma servirà un accordo. Per l’acquisto dell’ex Atalanta, invece, servirà la salvezza del Parma.

Dalot non ha convinto al massimo e anche per questo l’acquisto dal Manchester United, che non è stato ancora concordato, potrebbe non esserci. Un addio del portoghese favorirebbe certamente l’arrivo di un nuovo terzino, come potrebbe essere Hysaj.