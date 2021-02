Jannik Sinner tifoso del Milan: “Come è nata la mia passione”

Jannik Sinner tifa per il Milan. E’ lo stesso tennista a spiegare come ha scelto i colori rossoneri

Dopo la vittoria all’Atp di Melbourne, l’immediata eliminazione al debutto degli Australian Open per Jannik Sinner, sconfitto in cinque set dal canadese Denis Shapovalov. Un ko frutto anche della stanchezza quello del tennista azzurro, subito sceso in campo nell’esordio Slam a solo un giorno di distanza dall’affermazione con il connazionale Travaglia in finale e a due dalla faticosissima semifinale vinta con Khachanov.

Anche nella sconfitta odierna però Jannik ha dimostrato nuovamente quanto il suo talento sia la miglior garanzia per un possibile futuro di successo. Il pubblico degli appassionati lo segue con costanza e lo ha già eletto a proprio beniamino. In particolare per i milanisti che seguono il tennis, c’è un motivo in più per tifarlo. Sinner infatti è un tifoso del Milan e ha spiegato lui stesso come è la nata la sua passione i colori rossoneri .

Leggi anche

Sinner : “Perché tifo Milan”

Benché il calcio, dopo il tennis, non sia il suo sport preferito, in un’intervista al Corriere della Sera, Sinner ha svelato di seguire il Milan fin da piccolo: “A Bordighera (sede dell’accademia di Riccardo Piatti suo allenatore ndr), il mio compagno di stanza ero un milanista sfegatato e così mi sono appassionato“, rivela Jannik. Il tennista è poi tornato sul tema calcio in un’ulteriore intervista alla Gazzetta nella quale ha rivelato un altro particolare, la sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic: “Mi piace perché è un personaggio capace di andare oltre lo sport.”

Parole quelle di Sinner molto gradite al Milan. Il club rossonero, oltre alla prima vittoria Atp dell’azzurro lo scorso novembre a Sofia, ha celebrato anche quella di Melbourne con un tweet.

Second ATP tournament won for the young Rossonero fan: wll in Jannik! 💪🎾@janniksin vince il Melbourne 1 e porta a casa il suo secondo titolo ATP consecutivo in carriera

Grande Jannik! 🔴⚫ https://t.co/NDj1wb3TBN — AC Milan (@acmilan) February 7, 2021

Il nostro augurio per il tennista azzurro è di rivedere presto altri post simili. Forza Jannik !